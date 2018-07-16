МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Диалоги с Россией о Крыме с требованием отказаться от полуострова абсолютно бесперспективны, так как присоединение Крыма произошло в строгом соответствии с международным правом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Крым – это территория РФ, это один из регионов РФ, Крым воссоединился с РФ в строгом соответствии с международным правом. Предтечей этого решения крымчан и РФ впоследствии были известные события в Киеве, спровоцированные и срежиссированные тоже известно кем. Поэтому в этом ключе говорить о Крыме абсолютно бесперспективно и мы в этом не видим никакого смысла", — завил Песков в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос о возможном изменении позиции президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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