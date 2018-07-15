В СФ ответили на обвинение в адрес России в попытке разобщить американцев

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. США перед осенними выборами в конгресс стараются держать "на плаву" тему якобы вмешательства РФ в избирательный процесс, постоянно делая голословные заявления, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в субботу заявила, что разведывательные службы США зафиксировали "настойчивые усилия России с использованием социальных сетей, благосклонно настроенных спикеров и других направлений, чтобы посеять раздор и разногласия среди американцев, хотя это не обязательно сфокусировано на конкретных политиках или политических кампаниях", сообщил телеканал ABC 6

"Выборы все ближе, а доказательств никаких. Приходится держать тему на плаву путем таких вот голословных утверждений", — сказал Косачев.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, а также выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.