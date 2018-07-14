Путин и Эрдоган договорились о встрече на саммите БРИКС, сообщил источник

АНКАРА, 14 июл — РИА новости, Алена Палажченко. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились провести встречу на полях саммита БРИКС, который пройдет 25-27 июля в Йоханнесбурге, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в субботу.

"Президенты России и Турции провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого договорились повести встречу в конце месяца (25-27 июля) в Йоханнесбурге на саммите БРИКС", — сказал источник. Он добавил, что президенты также обсудили ситуацию в Сирии и совместные проекты РФ и Турции, в частности, "Турецкий поток" и АЭС "Аккую".

"Эрдоган заявил, что он очень озабочен атаками на мирных жителей в Дераа. Если сирийский режим таким образом будет действовать и в Идлибе, договоренности в Астане потеряют свой смысл", — добавил источник.

В связи с этим, по информации источника, очень важно привлечь сирийскую оппозицию к очередному раунду переговоров в Астане 30-31 июля.