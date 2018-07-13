МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. МИД назвал обвинения во "вмешательстве" российских спецслужб в американский избирательный процесс "постыдной комедией".

Ранее США выдвинули обвинения в рамках "российского дела" против 12 граждан России, якобы работавших на ГРУ. В американском Минюсте заявили, что обвиняемые были причастны к хакерским атакам.

В МИД подчеркнули, что данные обвинения направлены на то, чтобы испортить атмосферу перед саммитом России и США в Хельсинки.

В ведомстве также назвали заявления о причастности россиян к хакерским атакам вбросом.

"Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной пустышки, про которую быстро забудут", — заявили в ведомстве.

Российские дипломаты отметили, что подобные заявления подрывают доверие к американской демократии."Вызывает сожаление, что в Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что инициаторам "постыдной комедии" рано или поздно придется отвечать за ущерб, который они наносят американской демократии.

Кроме того, дипломаты вновь констатировали отсутствие доказательств о "вмешательстве" России в выборы в США.

"Российское дело"

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве" в выборы в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к Трампу люди.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.