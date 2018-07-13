Песков опроверг сообщения о готовности России выдать Сноудена США

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Информация в СМИ о якобы готовности Москвы выдать экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена Вашингтону не соответствует действительности: об этом не может быть речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, абсолютно нет, об этом не может быть и речи", — сказал Песков в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слухи в американских СМИ о том, что Россия, возможно, будет готова выдать Сноудена.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.