Ушаков назвал встречу Путина и Трампа главным событием лета в дипломатии

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в понедельник в Хельсинки станут главным событием этого лета в международной дипломатии, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Как мне представляется, эта встреча будет главным событием лета в том, что касается международной дипломатии. Я думаю, что такое мнение многие разделяют", — сказал он журналистам.

"Очень важно, что это будет первая полномасштабная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Раньше, как вы знаете, президенты встречались на саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле в 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года. Несколько раз разговаривали по телефону", — добавил Ушаков.