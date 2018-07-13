Трамп назвал воссоединение Крыма с Россией "катастрофой Обамы"

ЛОНДОН, 13 июл — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что если бы он был президентом США в 2014 году, то не допустил бы воссоединения Крыма с Россией.

При этом он подчеркнул, что это случилось во время президентства Барака Обамы.

"Это была катастрофа Обамы. Я думаю, если бы я был президентом, он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред) не смог бы забрать его", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Накануне американский президент говорил о том же на саммите НАТО.

"Что случится с Крымом дальше — я не могу вам сказать. Но мне не нравится ситуация с Крымом. Но, опять же, это была смена Обамы, а не Трампа", — сказал он.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.