В Совфеде прокомментировали идею о реформировании муниципального фильтра

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пока не видит необходимости в переносе единого дня голосования и реформировании муниципального фильтра, однако готов к конструктивной дискуссии по этому вопросу в рамках рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства, созданная при администрации президента РФ, после сентябрьских выборов обсудит вопросы переноса единого дня голосования и реформирования муниципального фильтра, это может вылиться уже в конкретные предложения для президента и парламента.

"Я необходимости в изменениях пока не вижу, но готов к конструктивной дискуссии по этому вопросу", — заявил Клишас РИА Новости.

По словам сенатора, который входит в состав рабочей группы, в такой дискуссии должны в обязательном порядке принять участие политические партии и регионы.