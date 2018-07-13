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Политика

Эксперты рассказали, чего стоит ожидать от встречи Путина и Трампа

(обновлено: 15:11 13.07.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фотоВладимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки может сработать позитивно для отношений двух стран, американский лидер постарается продемонстрировать некие авансы для РФ, но о прорыве или "перезагрузке" речи не идет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Аналитики отмечают, что при очень широкой предполагаемой повестке переговоров точек соприкосновения в позициях двух стран практически нет: на общем фоне плохих отношений отсутствуют темы, где можно было бы выйти на какие-то общие подходы.

Баннер, который приветствует президентов России и США, в Хельсинки, Финляндия. 12 июля 2018
© AFP 2018 / Lehtikuva / Emmi Korhonen
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Стиль переговоров останется традиционным для обоих лидеров: эксперты ожидают вновь увидеть экспрессивного, резкого Трампа и сдержанного, вежливого Путина.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двухсторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Авансы для России ради политической выгоды

По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, сейчас для Трампа важно не допустить сближения России и Европы, что стало возможным на фоне напряженных отношений США и Старого Света. Он отметил, что в связи с этим на встрече российского и американского лидеров логично могла бы быть затронута тема "Северного потока".

"Для Трампа важно, чтобы Европа обратно с Россией не сближалась. Ему надо так или иначе нас разделять … Поэтому какие-то авансы от Трампа будут. Не случайно от него пошли заявления про Крым. Но насколько Америка сможет изменить свою позицию по ключевым вопросам, тут большие сомнения", — отметил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политолог пояснил, что надо отделять риторику от сути. "Риторически Трамп может сделать массу интересных заявлений, он, естественно, попадет в топы новостей, но, по сути, будет ли что-то меняться? Нельзя продать риторику вместо конкретных дел. Трамп пытается создать ощущение, что с Россией отношения могут быть налажены, но скорее всего он преследует цель не допустить сближения РФ и Европы", — считает Миронов.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин склонен считать, что предстоящая встреча "нужна Трампу в большей степени, чем Путину".

"Во-вторых, Трамп едет на эту встречу с твердым желанием извлечь из нее политическую пользу для себя. Это означает, что он ориентирован на успех, хотя бы видимость успеха, которую он может дома выгодно продать, преподнести американским избирателям и элитам", — добавил эксперт.

Экстравагантный/вежливый

По мнению аналитиков, от Трампа можно ждать любых экстравагантных шагов, в том числе в отношении к России. Миронов напомнил, что американский президент многое изменил во внешней политике США: поменялось отношение к иранской сделке, происходят серьезные корректировки с Европой, поэтому от Трампа можно ожидать действительно непредсказуемых шагов.

"В последнее время его риторика была противоречивой. Вдруг он говорит про Крым в позитивных тонах, потом он возмущается, что Россия столько денег получает от Европы за газ. В этом смысле пока трудно выявить определенный смысл во всем", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"У американцев есть заинтересованность укрепления отношений с Россией, но не знаю, насколько она перевесит ту линию внешней политики, которая возникла еще при Обаме, то есть на изоляцию России и непризнание никаких ее интересов", — подчеркнул эксперт.

По мнению политолога Глеба Кузнецова, американский президент "не то что может, а обязательно наговорит кучу всяких резких и, скорее всего, малоприятных вещей", но обращать на них внимание не стоит.

"Трамп всегда одинаковый: он грубый, резкий, самодовольный, постоянно подчеркивающий свою успешность вне зависимости от реальности. Он таким будет и в этой ситуации", — считает он.

Российский лидер на этом фоне, как полагает эксперт, "со свойственным ему тактом, скорее, займёт выжидательную позицию — спокойную, вежливую, аккуратную; внимательно выслушает". Однако говорить о какой-то линии на сближение, по его мнению, рано.

Повестка широкая, но общего подхода нет ни в чем

Эксперты ожидают достаточно широкой повестки встречи, но не прорывных договоренностей. Миронов полагает, что одной из тем обсуждения на встрече Путина и Трампа может стать ближневосточная повестка, которая включает в себя иранский вопрос и Сирию.

"У Америки сейчас есть необходимость регулировать отношения с Россией на Ближнем Востоке. Это одна из важнейших сфер интересов США. Напряженность отношений с Ираном, не понятна позиция Европы, поэтому для Штатов лучше, чтобы Россия сохраняла нейтралитет, не поддерживала тот же Иран… Но у нас свои интересы на Ближнем Востоке есть, нам важен вопрос Сирии", — сказал политолог.

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Метцель, РИА Новости, POOL
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По его мнению, в связи с новым витком ближневосточной проблематики, связанной с Ираном, Россия не будет оставаться безучастной, а эта тема в публичной плоскости или кулуарно будет звучать в Хельсинки.

Кузнецов отметил, что по риторике Трампа последнего времени виден его достаточно жёсткий настрой, на это указывают, например, недавние высказывания в Европе о необходимости прекращать покупать российский газ.

"Повестка будет широкой, в общем, она всем понятна: это Сирия, это Украина, это цены на энергоносители, это Иран, это Северная Корея. Повестка широкая, но прорыва ни по одному из направлений достигнуто не будет", — уверен аналитик.

Ключевое – сама встреча

По большинству вопросов позиции России и США резко расходятся, признает Зудин, указывая, однако, что ключевое в предстоящей встрече – сам факт встречи, поскольку значение личных контактов между лидерами в ситуации очень плохих отношений между странами велико.

"Есть противоречие в том, что ожидают от этой встречи при обсуждении повестки. С одной стороны, справедливо подчеркивают, что общих предметов, к которым можно было бы найти общий подход, не осталось. Потому что по большинству вопросов стороны занимают противоположные позиции или позиции неблизкие", — пояснил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Тем не менее, напомнил он, совсем недавно появились сообщения, что Афганистан может попасть в повестку встречи; политолог не исключил, что в этой теме "могут быть найдены некие взаимоустраивающие решения".

Что касается значения и последствий грядущих переговоров на высшем уровне для отношений России и США, эксперты во взглядах не сошлись. По мнению Кузнецова, в плане возможности потепления отношений "ничего хорошего не будет".

В то же время Зудин, говоря о перспективах встречи, склонен проявлять умеренный оптимизм.

"Отношения настолько плохи, что любые контакты, тем более контакты первых лиц — это всегда плюс", — пояснил эксперт.

Однако аналитик советует не забывать, что прошли времена, когда позиция президента США стопроцентно совпадала с позицией Штатов в целом и позицией НАТО, была определяющей для союзников США. Поэтому позитивное значение в случае с Трампом не обязательно автоматически сработает на улучшение отношений, указал он.

"Думаю, что правильно было бы использовать формулировку "с достаточно высокой долей вероятности, это должно позитивно сработать". И, конечно, не стоит употреблять таких слов как "разрядка", "оттепель", "перезагрузка". Это всё слова из другой эпохи и могут сейчас только увести в сторону", — пояснил Зудин.

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