Путин и Трамп проведут пресс-конференцию по итогам саммита, заявил Песков

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Хельсинки, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, совместное коммюнике не обязательный атрибут подобной встречи.

"Заявления по итогам саммита будут сделаны непосредственно двумя президентами", — отметил Песков.

Путин и Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что они обсудяи перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.