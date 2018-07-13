Путин и Трамп проведут пресс-конференцию по итогам саммита, заявил Песков

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Хельсинки, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Заявления по итогам саммита будут сделаны непосредственно двумя президентами", — отметил Песков.
Путин и Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что они обсудяи перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.