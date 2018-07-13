В выборах губернатора Подмосковья примут участие шесть кандидатов от партий

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Шесть кандидатов от политических партий примут участие в выборах губернатора Подмосковья, Мособлизбирком объявил об их регистрации, четыре кандидата не представили необходимые документы в установленный срок.

Для участия в выборах губернатора были зарегистрированы кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от "Единой России", действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев, кандидат от КПРФ Константин Черемисов, кандидат от "Альянса зеленых" Лилия Белова и кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев.

Четырем кандидатам, которые сдали документы в избирательную комиссию, было отказано в регистрации, сообщается на сайте Мособлизбиркома. Кандидаты Николай Дижур от "Яблока", Алексей Дуленков от ПАРНАСА, Владимир Рязанов от "Коммунистов России" и Максим Шингаркин от "Родины" не сдали в срок в избирком региона необходимые документы, в том числе подписи муниципальных депутатов.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.