Керимов приехал на первое после возвращения в Россию заседание Совфеда

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Дагестан Сулейман Керимов на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 13 июля 2018

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Дагестан Сулейман Керимов на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 13 июля 2018

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сенатор Сулейман Керимов приехал на первое после его возвращения в Россию заседание Совета Федерации, передает корреспондент РИА Новости.

Сенаторы обязаны присутствовать на каждом заседании верхней палаты или предоставить убедительную причину своего отсутствия (болезнь либо служебная командировка).

Керимов в начале июля получил назад паспорт РФ и вернулся в Россию после снятия с него обвинений в отмывании денег и укрывании от уплаты налогов, которые ранее были предъявлены сенатору во Франции.