МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мосгоризбирком утвердил форму бюллетеня для голосования на предстоящих в сентябре выборах мэра Москвы. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

"Предлагается утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября и определить требования к таким избирательным бюллетеням", — сказал зампредседателя избиркома Юрий Ермолов.

Он отметил, что содержание бюллетеня установлено законом, кандидаты на нем располагаются в алфавитном порядке.

"Отличаются бюллетени на обычных участках и участках, оборудованных комплексами отработки избирательных бюллетеней (КОИБ), плотностью бумаги. Кроме того, на бюллетенях для КОИБов есть маркировочная сетка", — сказал замглавы избиркома.

Кроме того, для защиты от подделки на лицевую сторону избирательного бюллетеня наносится защитная сетка красного цвета.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Изначально на регистрацию кандидатами подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Двоим кандидатам — экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигающемуся от партии "Гражданская платформа", и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову — было отказано в регистрации из-за подачи неполного пакета документов. Кроме того, Мосгоризбирком отказал в регистрации экс-владельцу крупной строительной группы компаний СУ-155, депутату Мосгордумы Михаилу Балакину из-за недостаточного числа подписей муниципальных депутатов.

В четверг Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в мэры – нынешнего столичного градоначальника Сергея Собянина, Михаила Дегтярева от ЛДПР, Илью Свиридова от "Справедливой России" и экс-депутата Госдумы Вадима Кумина (от КПРФ).