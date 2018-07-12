Дегтярева зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в мэры столицы Михаила Дегтярева от ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости.

Для регистрации кандидатом ему, как представителю политической партии, необходимо было предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов из разных округов. Третьего июля он принес в избирательную комиссию 120 подписей в свою поддержку.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Изначально на регистрацию кандидатами в мэры Москвы подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Двоим кандидатам — экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигающемуся от партии "Гражданская платформа", и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову — было отказано в регистрации из-за подачи неполного пакета документов.