Собянина зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мосгоризбирком зарегистрировал действующего мэра российской столицы Сергея Собянина кандидатом на должность столичного градоначальника на предстоящих выборах, передает корреспондент РИА Новости.

Собянин 2 июля сдал в избирком как самовыдвиженец 39689 подписей избирателей, а также 115 подписей муниципальных депутатов — это максимально возможное число подписей депутатов, которое кандидаты могут предоставить в избирком.

"В соответствии с решением Мосгоризбиркома… проверено 7 217 подписей избирателей, представленных кандидатом на должность мэра Москвы Собяниным. Недействительными признаны 23, или 0,3% подписей избирателей. Таким образом, кандидатом на должность мэра Москвы Собяниным предоставлено достаточное количество достоверных подписей избирателей", — сказала член столичного избиркома Рима Кузнецова в ходе заседания.

После принятия решения председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил главе избирательного штаба Собянина Константину Ремчукову удостоверение о регистрации.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Изначально на регистрацию кандидатами в мэры Москвы подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Двоим кандидатам — экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигающемуся от партии "Гражданская платформа", и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову — было отказано в регистрации из-за подачи неполного пакета документов.