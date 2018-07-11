На выборах мэра Москвы хотят открыть 209 "дачных" избирательных участков

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мосгоризбирком рассмотрит 209 мест размещения для загородных избирательных участков на выборах мэра Москвы, 183 из них планируется разместить в Московской области, 16 — в Калужской, а также по пять в Тульской и Владимирской областях, сообщил председатель столичного избиркома Валентин Горбунов.

"Предложено рассмотреть 209 мест размещения избирательных участков, 183 мест размещения загородных участков в Московской области, 16 в Калужской, по пять в Тульской и Владимирской областях", — сказал он на заседании ЦИК РФ в среду.

Горбунов отметил, что все участки будут обособлены друг от друга. "Даже при использовании одного здания для размещения избирательных участков — это будут разные помещения с разными входами и с разной атрибутикой", — добавил Горбунов.

Так, рабочая группа завершила сбор предложений от москвичей по местам размещения "дачных" избирательных участков, которые поступали с 19 июня на портал mos.ru, сотрудникам МФЦ и на "горячую линию" Мосгоризбиркома.

Глава Мосгоризбиркома добавил, что всего было собрано более 18 тысяч заявок, в результате была составлена карта размещения избирательных участков за пределами Москвы.