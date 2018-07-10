МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Норма об уголовной ответственности за исполнение западных санкций может быть исключена из законопроекта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик отметил, что при этом деловое сообщество предлагает сохранить уголовную ответственность для тех, кто призывает к санкциям против РФ.
"Не исключаю, если мы выведем на окончательное решение, может быть даже в весеннюю сессию рассмотрим (законопроект)", — добавил он.
Госдума ранее перенесла второе чтение законопроекта о наказании за исполнение санкций Запада в РФ для проведения дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия этого законопроекта предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто отечественного.