МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Норма об уголовной ответственности за исполнение западных санкций может быть исключена из законопроекта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Считаем, что эта статья (ответственность за исполнение санкций против РФ – ред.) должна быть либо в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить", — сказал Володин журналистам во вторник, уточнив, что речь идёт об исключении уголовной ответственности в части первой законопроекта, касающейся исполнения антироссийских санкций.

Политик отметил, что при этом деловое сообщество предлагает сохранить уголовную ответственность для тех, кто призывает к санкциям против РФ.

"Не исключаю, если мы выведем на окончательное решение, может быть даже в весеннюю сессию рассмотрим (законопроект)", — добавил он.

Госдума ранее перенесла второе чтение законопроекта о наказании за исполнение санкций Запада в РФ для проведения дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия этого законопроекта предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто отечественного.