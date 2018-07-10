Россия и Вьетнам готовят контакты на высшем уровне, сообщили в МИД

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия и Вьетнам готовят контакты на высшем уровне, а также обсуждают организацию "перекрестных" годов в 2019 году, сообщает российское министерство иностранных дел.

Во вторник в Москве прошел десятый раунд российско-вьетнамского стратегического диалога. В рамках мероприятия первый замглавы МИД РФ Владимир Титов и заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов встретились с постоянным (первым) замглавы МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

"Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня в контексте подготовки контактов на высшем уровне и организации "перекрестных" годов России и Вьетнама в 2019 году по случаю 25-летия подписания договора об основах дружественных отношений", — сообщается на сайте МИД РФ.

Участники встреч договорились тщательнее координироваться в азиатско-тихоокеанском регионе и на мировой арене в целом.