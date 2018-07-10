В Кремле ответили на сравнение российских властей с мафией

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американского сенатора, сравнившего российские власти с мафией, заявил, что в Кремле не носят "розовых очков" и прекрасно отдают себе отчет в том, американский истеблишмент находится "в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением".

"Конечно, трудно понять подобные слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны. Сенатор, действительно, был здесь, имел возможность посмотреть на нашу страну, пообщаться с нашим руководством. Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим внутренним русофобским давлением. Мы это прекрасно понимаем", — заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать высказывание сенатора.

Группа американских конгрессменов и сенаторов побывала в России в конце июня — начале июля. Делегацию принял министр иностранных дел России Сергей Лавров, также состоялась встреча с российскими парламентариями. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, американский сенатор Джон Нили Кеннеди заявил после визита, что президента РФ Владимира Путина "нужно сдерживать", а доверять ему нельзя. При этом он заявил, что в России нет политической философии — "это все равно что сказать, что такое политическая философия мафии".