МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Москва приветствует возобновление диалога между Эфиопией и Эритреей, этот шаг открывает перспективы для дальнейшего урегулирования многолетнего конфликта, заявили в понедельник МИД РФ.
Первая за 20 лет эфиопо-эритрейская встреча на высшем уровне состоялась 8 июля в столице Эритреи. В ходе переговоров президент этой страны Исайя Афеворки и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обсудили перспективы прекращения многолетнего противостояния двух стран, восстановления дипломатических отношений, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая взаимодействие в области морских грузоперевозок, запуск прямого авиасообщения, налаживание телефонной связи.
"Убеждены, что скорейшая нормализация эфиопо-эритрейских отношений отвечает коренным интересам народов этих стран, будет способствовать созданию атмосферы добрососедства между ними, станет важным фактором укрепления стабильности и безопасности в районе Африканского Рога, благотворно отразится на общей политической атмосфере в этой части Африканского континента, углублении региональной экономической интеграции", — добавили в российском МИД, комментируя итоги встречи 8 июля.