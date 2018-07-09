Россотрудничество усилит работу со странами СНГ и на Балканах

БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Россотрудничество усилит работу со странами СНГ и Балканского полуострова, заявила в ходе визита в Белград глава ведомства Элеонора Митрофанова после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Приоритет — это страны СНГ. И второй приоритет — это Балканы. Это то соседское дружественное кольцо, с которым нужно выстраивать очень правильные, партнерские и дружественные отношения. И мы предприняли уже ряд шагов, для того чтобы усилить это направление", — заявила журналистам Митрофанова.

По поручению президента РФ Владимира Путина Россотрудничество с 2015 года является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма Святого Саввы Сербского. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии. Первый вклад в размере 4 миллионов евро был выделен ПАО "Газпром нефть".

"Мы только что договорились с президентом, что будет восстановлена работа совместной комиссии по убранству храма. Сербская сторона выделяет деньги, и ей нужна организационно-техническая помощь во всем этом вопросе, поэтому мы в сентябре будем восстанавливать работу комиссии. Будут сделаны расчет, этапность работ и дальше уже поедем – возможно, алтарь, первоочередные работы к юбилею в следующем году, чтобы это было сделано", — отметила глава Россотрудничества.

В феврале при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Сербии состоялась презентация мозаичного украшения купола храма. Завершенная композиция Вознесения Господня в куполе храма Святого Саввы в центре сербской столицы занимает площадь в 1248 квадратных метров. Над ней работали 90 российских и сербских мастеров под руководством члена Российской академии искусств, народного художника России Николая Мухина.

Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого 100-летия со значительными перерывами.

Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.