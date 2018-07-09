Источник назвал кандидатов на должность полпреда в ПФО

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На должность полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе рассматриваются кандидатуры сенатора Любови Глебовой, а также замруководителя аппарата правительства Евгения Забарчука, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Кандидатура Глебовой предпочтительная, на неё уже подготовлен проект указа. Однако Забарчук тоже рассматривается", — уточнил собеседник агентства.

Любовь Глебова до прихода в Совет Федерации возглавляла Россотрудничество, а в 2001-2005 годах занимала должность заместителя полпреда президента в ПФО.

Забарчук до назначения в аппарат правительства являлся замгенпрокурора, до этого был замминистра юстиции.

Ранее знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что на должность полпреда президента в ПФО рассматриваются кандидатуры Глебовой и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Переназначать Михаила Бабича не будут, добавил он.

Позже появилась информация, что Бабич станет послом России в Белоруссии.