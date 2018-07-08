Встреча Путина и Трампа нужна не для ультиматумов, заявил Пушков

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужна не для ультиматумов, а для возвращения к диалогу.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Трампу следует бросить вызов Путину во время встречи в Хельсинки, запланированной на 16 июля.

"Те в США, кто ждет, что на встрече Трамп — Путин США будут выставлять условия и выдвигать требования, просто не понимают смысла этой встречи. Для ультиматумов и требований встреча не нужна — она нужна для возвращения к диалогу и поиска возможных решений назревших проблем", — написал Пушков в Twitter.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.