В Госдуме призвали не переживать из-за антироссийской резолюции в ОБСЕ

БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Депутат госдумы РФ Николай Брыкин заявил, что одобренная общим комитетом ПА ОБСЕ резолюция о якобы нарушениях прав человека в России носит декларативный характер и российская делегация не переживает из-за ее принятия.

"Резолюция носит декларативный характер. Для этого это и делается — вокруг России создается шум, который не имеет ни правовых, ни законодательных основ", — заявил Брыкин после заседания общего комитета.

Проект резолюции, подготовленный Швецией и критикующий власти РФ за якобы нарушения прав человека, был одобрен 35 голосами против 11 при семи воздержавшихся. Резолюция будет окончательно принята на пленарной сессии как дополнение к берлинской декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Говоря о том, насколько обоснованы претензии к РФ в резолюции, Брыкин отметил, что обвинения против Москвы зачастую малообоснованны и не подкреплены фактами.

"Настолько становится смешно и грустно одновременно, как будто мы живем сказочном мире. Кто-то творит сказку и сам себе верит", — заявил он, посетовав, что никто из делегатов не задается целью проверять критическую информацию о ситуации с соблюдением прав человека в РФ.

"Такое впечатление создается — я уважаю всех коллег, — что приехали время отбыть, но не поработать. Пусть эта резолюция для России значения не имеет, но "Моська, знать, она сильна, что лает на слона", никого не хочу обидеть. Ну полает, хочется укусить страну, в которой и демократия, и свобода человека, и все что возможно присутствует в РФ", — заявил депутат.