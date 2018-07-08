В Госдуме призвали не переживать из-за антироссийской резолюции в ОБСЕ

БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Депутат госдумы РФ Николай Брыкин заявил, что одобренная общим комитетом ПА ОБСЕ резолюция о якобы нарушениях прав человека в России носит декларативный характер и российская делегация не переживает из-за ее принятия.
Проект резолюции, подготовленный Швецией и критикующий власти РФ за якобы нарушения прав человека, был одобрен 35 голосами против 11 при семи воздержавшихся. Резолюция будет окончательно принята на пленарной сессии как дополнение к берлинской декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Говоря о том, насколько обоснованы претензии к РФ в резолюции, Брыкин отметил, что обвинения против Москвы зачастую малообоснованны и не подкреплены фактами.
"Такое впечатление создается — я уважаю всех коллег, — что приехали время отбыть, но не поработать. Пусть эта резолюция для России значения не имеет, но "Моська, знать, она сильна, что лает на слона", никого не хочу обидеть. Ну полает, хочется укусить страну, в которой и демократия, и свобода человека, и все что возможно присутствует в РФ", — заявил депутат.