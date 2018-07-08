Делегация России в ПА ОБСЕ раскритиковала проект антироссийской резолюции

Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото

Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото

БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Российские парламентарии раскритиковали проект резолюции Швеции о нарушении прав человека и основных свобод в Российской Федерации, принятый общим комитетом на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине.

Резолюция призывает Россию выполнять международно-правовые обязательства в сфере защиты прав человека, защищаемых в рамках ООН, ОБСЕ, ПАСЕ. Документ, в частности, предлагает всем государствам — участникам ОБСЕ включить "правозащитный̆ аспект" в двусторонние или многосторонние отношения с РФ, просит российские власти "безоговорочно освободить всех правозащитников и других лиц, задержанных за мирное осуществление своих прав на свободу выражения мнений, собраний и ассоциаций", призывает к упразднению закона от 2013 года о защите детей̆ от информации, пропагандирующей нетрадиционные ценности.

За резолюцию проголосовали 35 участников общего комитета ПА ОБСЕ, против высказались 11, 7 воздержались. резолюция будет окончательно принята на пленарной сессии как дополнение к берлинской декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. К резолюции были предложены несколько поправок. Так, американская делегация предложила призвать власти РФ провести "новое независимое и тщательное расследование" убийства оппозиционера Бориса Немцова. Поправка была принята.

По словам члена делегации РФ, депутата Госдумы Николая Брыкина, представление шведской резолюции — ответ на требование России провести полноформатный мониторинг выборов в этой стране.

"Представление данного текста связано с желанием Швеции отметиться в Парламентской ассамблеи ОБСЕ в качестве ответной меры на требование России провести полноформатный мониторинг БДИПЧ ОБСЕ выборов в этой стране", — сказал Брыкин на заседании общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Проблемы в сфере прав человека есть во многих государствах, добавил он.

Депутат Госдумы Артем Туров заявил, что текст резолюции основан на штампах и клише.

"Большинство пунктов являются поверхностными, являются штампами, будто бы не депутат, который долгие годы занимался работой в ОБСЕ, а студент, взявший информацию из социальных сетей, из желтой прессы, готовил данный проект резолюции", — заявил Туров.

Он также прокомментировал содержащиеся в тексте сведения о нарушениях в РФ прав сексуальных меньшинств.

"Наша страна является мультикультурной, у нас сотни лет уживаются вместе христианство, православие и ислам. Мы как христианская в первую очередь страна основаны на христианских ценностях", — сказал Туров, добавив, что РФ будет эти ценности защищать.

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ продлится в Берлине до 11 июля. Общая тема сессии — "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов".

Среди членов думской части российской делегации — глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный, первый зампред думского комитета по образованию Геннадий Онищенко. Сенатскую часть представляют, в том числе первый замглавы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, зампред комитета СФ по международным делам Александр Бабаков, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.