Делегация России в ПА ОБСЕ раскритиковала проект антироссийской резолюции

БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Российские парламентарии раскритиковали проект резолюции Швеции о нарушении прав человека и основных свобод в Российской Федерации, принятый общим комитетом на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине.
За резолюцию проголосовали 35 участников общего комитета ПА ОБСЕ, против высказались 11, 7 воздержались. резолюция будет окончательно принята на пленарной сессии как дополнение к берлинской декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. К резолюции были предложены несколько поправок. Так, американская делегация предложила призвать власти РФ провести "новое независимое и тщательное расследование" убийства оппозиционера Бориса Немцова. Поправка была принята.
"Представление данного текста связано с желанием Швеции отметиться в Парламентской ассамблеи ОБСЕ в качестве ответной меры на требование России провести полноформатный мониторинг БДИПЧ ОБСЕ выборов в этой стране", — сказал Брыкин на заседании общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Проблемы в сфере прав человека есть во многих государствах, добавил он.
Депутат Госдумы Артем Туров заявил, что текст резолюции основан на штампах и клише.
"Большинство пунктов являются поверхностными, являются штампами, будто бы не депутат, который долгие годы занимался работой в ОБСЕ, а студент, взявший информацию из социальных сетей, из желтой прессы, готовил данный проект резолюции", — заявил Туров.
Он также прокомментировал содержащиеся в тексте сведения о нарушениях в РФ прав сексуальных меньшинств.
"Наша страна является мультикультурной, у нас сотни лет уживаются вместе христианство, православие и ислам. Мы как христианская в первую очередь страна основаны на христианских ценностях", — сказал Туров, добавив, что РФ будет эти ценности защищать.
Среди членов думской части российской делегации — глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный, первый зампред думского комитета по образованию Геннадий Онищенко. Сенатскую часть представляют, в том числе первый замглавы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, зампред комитета СФ по международным делам Александр Бабаков, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.