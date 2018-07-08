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Политика

Толстой назвал пиар-трюком мероприятие делегации из США по Немцову в ОБСЕ

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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фотоЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Руководитель российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал "политическим пиар-трюком" мероприятие делегации американских парламентариев по делу убитого в 2015 году российского политика Бориса Немцова.

Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В воскресенье "на полях" парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине состоялось мероприятие американской делегации по делу Немцова. На нем выступили дочь политика Жанна Немцова, ее адвокат Вадим Прохоров и соратник Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. Также на мероприятии выступил грузинский председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели. Выступающие призывали поддерживать международное давление на российские власти с целью добиться "беспристрастного" расследования дела и выявления заказчиков убийства.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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"Во-первых, это просто пиар-мероприятие, которое определенными группами поддерживается, но я хочу сказать, что когда наши коллеги говорят, что у них есть чувство, что это политическое убийство, неплохо было бы это чувство подтверждать фактами. И второе, все-таки мы не знаем, кто заказал Джона Кеннеди. Мы знаем, кто его убил, а в чьих интересах — нет. Поэтому, мне кажется, американской делегации следовало бы заняться этим вопросом, как более срочным", — заявил Толстой журналистам в кулуарах ПА ОБСЕ.

Говоря об участии в мероприятии председателя парламентской ассамблеи Церетели, Толстой отметил, что "ситуация понятная, и люди исполняют политический, пиаровский трюк".

"Никто из российской делегации, хотя мы с коллегами обсуждали этот вопрос, не выразил желания в этом политическом пиаровском трюке участвовать. Если дочь Немцова хочет найти справедливости — а я не сомневаюсь, что она искренне хочет найти и разобраться в истории убийства ее отца — то все пути к этому находятся в РФ, а не на площадке ОБСЕ", — добавил российский политик.

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Борис Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства Немцова к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Темирлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет.

В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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хто здесь
Не плачь, Толстой, а проведи свою пиар-акцию по убийству Джона Кеннеди.
16:53
08.07.2018
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