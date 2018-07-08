МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вашингтон, вводя санкции, ждал ухудшения экономического и политического положения России, но этого не происходит, заявил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа в интервью RT.

Депутат отметил, что многие политики в разных странах мира считают антироссийские санкции неэффективными и указывают на их вред для международных отношений.

"На фоне успехов, связанных с мундиалем, миллионы людей побывали в России и увидели, что у нас все замечательно. Поэтому, наверное, слышатся голоса и в США, что взаимодействовать с Россией необходимо, поскольку некоторые вопросы невозможно решить без ее участия", — сказал Чепа.

По его словам, Вашингтон не откажется от санкций, поскольку таким способом США преследуют свои внешнеполитические интересы. Однако депутат уверен, что постепенно давление на Россию будет снижаться.

"Этому будет способствовать в том числе та парламентская дипломатия, которая сейчас уже осуществляется на встречах с конгрессменами и сенаторами", — добавил Чепа.

Визит делегации конгрессменов

Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и провела несколько официальных встреч в Санкт-Петербурге.

Иностранную делегацию принял министр иностранных дел Сергей Лавров и обе палаты российского парламента. Поездка американских политиков прошла на фоне подготовки первой полноформатной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет в Хельсинки 16 июля.

После встреч с российскими коллегами американский сенатор Рон Джонсон заявил, что санкции против России не оказывают "ужасного экономического эффекта" и попросту не работают.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад обвинил Москву во вмешательстве и ввел против нее ограничения. Россия приняла ответные меры и настаивает, что разговаривать с ней на языке санкции контрпродуктивно.