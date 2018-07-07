Толстой выступил против конфронтационной позиции ОБСЕ по отношению к России

БЕРЛИН, 7 июл — РИА Новости. Руководитель российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании постоянного комитета в субботу выступил с критикой конфронтационного подхода со стороны организации по отношению к РФ.

Толстой, отвечая на реплику замглавы делегации Швеции Маргареты Седерфельт, отметил, что Россия выступает за свободу слова и дискуссий. В то же время политик напомнил, что из-за конфронтационной позиции российская делегация не участвует в обсуждении решений Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Хочу напомнить, что именно из-за конфронтационной позиции в адрес России российская делегация не принимает участие в обсуждении решений документов Парламентской ассамблеи Совета Европы. И сейчас ПАСЕ с некоторым трудом ищет выход из создавшегося положения", — сказал Толстой.

"Если мы хотим в нашей организации воспроизводить конфронтационные и не имеющие отношения к реальности, основанные на выводах нескольких неправительственных организаций тезисы, я хотел бы сказать, что РФ выступает категорически против такого подхода. Нет права ни у кого давать уроки моей стране", — заявил вице-спикер Госдумы.

Ранее Толстой предложил перенести рассмотрение трех резолюций, касающихся РФ.

Два проекта резолюций, которые подготовили Украина и Швеция, посвящены нарушению прав человека в России, в том числе в Крыму. Третий проект посвящен десятилетию конфликта в Южной Осетии.