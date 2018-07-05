Руденя в июне сохранил позиции в топ-10 губернаторов с сильным влиянием

ТВЕРЬ, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам рейтинга влияния глав субъектов РФ в июне сохранил присутствие в ТОП-10 группы "Сильное влияние", заняв 30-е место в общем списке глав региональных администраций; рейтинг опубликован на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

"К ключевым факторам, определившим изменение положения глав регионов в июне, можно отнести проведение чемпионата мира по футболу в нескольких регионах страны и "прямую линию" с президентом РФ, проявившую отдельные серьёзные проблемы в управлении регионами. К сожалению или к счастью, эти факторы практически не проявились в Верхневолжье", — считает доцент кафедры политологии Тверского государственного университета Илья Чалов.

По мнению эксперта, рутинная планомерная работа регионального правительства "определила сохранение позиций губернатора региона на достаточно высоком уровне, но не могла обеспечить какого-либо существенного изменения".

"Протесты против пенсионной реформы, имевшие место в регионах, в Тверской области не получили существенного развития", — пояснил Чалов РИА Новости.

По его мнению, дальнейшая динамика рейтинга региональной исполнительной власти будет, вероятно, определяться тем, насколько удачно губернаторам удастся реализовать заявленный на федеральном уровне разворот к периферии и малым городам. "В Тверской области проблема малых городов стоит очень остро и потребует серьёзной работы губернатора и его команды уже в самое ближайшее время", — подчеркнул собеседник агентства.

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