Жители Нижнего Тагила проголосовали за отмену прямых выборов мэра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Жители Нижнего Тагила на публичных слушаниях поддержали отмену прямых выборов главы города, сообщает пресс-служба мэрии.

"По итогам голосования участников публичных слушаний большинством голосов предложенные изменения (об отмене прямых выборов главы города) были приняты", – говорится в сообщении администрации Нижнего Тагила. Отмечается, что в публичных слушаниях приняли участие более 800 человек.

Теперь окончательное решение по документу должны принять депутаты гордумы.

В начале июня депутаты заксобрания Свердловской области приняли в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила, внесенный губернатором региона Евгением Куйвашевым. Законодательная инициатива предусматривает вместо прямых выборов мэра его избрание представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Пост мэра Нижнего Тагила стал вакантным 28 мая: занимавший его Сергей Носов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области.