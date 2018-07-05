Кадыров прокомментировал информацию о связи с компанией, купившей теплицы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично прокомментировал информацию о причастности к компании, которая купила три тепличных комплекса в Ленинградской области.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что тепличные комплексы во Всеволожском районе Ленинградской области "Эврика", "Премьер" и "Пальмира" стали собственностью компании "Агроэнергосервис", 40% акций которой якобы принадлежат Кадырову.

"Эта новость меня очень обрадовала! Неожиданно стал хозяином крупнейшего поставщика овощей Северной столице! У нас идет масштабная подготовка к 200-летию столицы Чеченской республики. Многое сделано, но впереди работ непочатый край, нужны большие средства, которые приходится собирать по крупицам. Конечно, наши друзья оказывают поддержку, но большой праздник требует и больших финансов", — написал он в своем канале в Telegram.

"Если мне "подарили" акции солидной фирмы, способной приобрести под Питером три тепличных комплекса, то это сделано очень кстати и своевременно… Я решил срочно выставить "свою долю" на продажу, а деньги направить на благое дело празднования юбилея Грозного. Вот так и делаются сенсации!" – добавил он.