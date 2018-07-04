Миронов выступил за отмену муниципального фильтра

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает нужным отменить муниципальный фильтр и перейти на прямые выборы, о чем он заявил на пресс-конференции в среду.

"Наша партия, мы являемся принципиальными противниками идеи муниципального фильтра. Мы убеждены, что это выбор не всенародный получается… Мы убеждены, что этот фильтр нужно отменять, нужно переходить к прямым выборам", — отметил Миронов на пресс-конференции, посвященной выдвижению кандидата от партии на выборы мэра Москвы.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост столичного градоначальника. Документы на выдвижение ранее предоставили 32 кандидата. Для регистрации кандидатам в мэры, выдвигающимся от политических партий, до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Самовыдвиженцам помимо этого нужно предоставить около 36 тысяч подписей избирателей.

На данный момент о том, что они собрали и сдали в Мосгоризбирком необходимое для регистрации количество подписей муниципальных депутатов, заявили пять кандидатов: нынешний мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ) и депутат Мосгордумы и основатель скандально известной строительной компании СУ-155 Михаил Балакин ("Союз горожан").