В Кремле заявили, что не встречались с приехавшими в РФ сенаторами из США

Конгрессмены США во время встречи с Сергеем Лавровым. 3 июля 2018

Конгрессмены США во время встречи с Сергеем Лавровым. 3 июля 2018

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Побывавшие в Москве законодатели из США не встречались с кремлевскими чиновниками, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле контактов не было", — сказал Песков журналистам.

Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня. Во вторник, 3 июля, делегацию принял министр иностранных дел России Сергей Лавров и состоялась ее встреча с российскими парламентариями.

Песков не стал однозначно отвечать на вопрос, встречался ли с американскими законодателями кто-то из администрации президента. "Однозначно не могу ответить на вопрос, может, я просто не знаю, что кто-то встречался, но каких-то встреч с президентом не было", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, встречался ли с парламентариями кто-то из управления внешней политики АП. "Насколько я знаю, там не было встречи", — сказал Песков.