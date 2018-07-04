МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Побывавшие в Москве законодатели из США не встречались с кремлевскими чиновниками, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Кремле контактов не было", — сказал Песков журналистам.
Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня. Во вторник, 3 июля, делегацию принял министр иностранных дел России Сергей Лавров и состоялась ее встреча с российскими парламентариями.
Он отрицательно ответил на вопрос о том, встречался ли с парламентариями кто-то из управления внешней политики АП. "Насколько я знаю, там не было встречи", — сказал Песков.