Путин планирует встретиться с эмиром Катара и премьером Израиля

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на следующей неделе, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы действительно не исключаем возможности проведения таких встреч. Они в целом готовятся и состоятся, если в связи с планируемым посещением матчей чемпионата гости приедут сюда. Нетаньяху да, такая встреча запланирована", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли подобные встречи.

Он уточнил, что встречи запланированы на следующей неделе. "Нет, готовится, тоже готовится встреча, но если он будет находиться в Москве, то тогда встреча состоится", — добавил Песков на уточняющий вопрос, готовится ли встреча с эмиром Катара или только обсуждается.