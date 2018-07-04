Заседание российско-испанской группы по контртерроризму пройдет в 2019 году

Очередное заседание российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию международному терроризму пройдет в Москве в 2019 году, сообщает МИД РФ.

Как отмечается на сайте российского внешнеполитического ведомства, во вторник в Мадриде под сопредседательством замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова и гендиректора главного управления по внешней политике и безопасности МИД Испании Энрики Моры Бенавенте состоялось девятое заседание российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию международному терроризму.

В ходе этой встречи обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в борьбе с современными террористическими угрозами. Участники мероприятия уделили особое внимание проблематике иностранных террористов-боевиков, вопросам финансирования и других видов материальной подпитки терроризма и взаимосвязи терроризма и нелегальной миграции, сообщает МИД РФ. "Стороны также обсудили возможности наращивания сотрудничества на международных площадках, прежде всего в ООН", — сказано в документе.

"Предполагается проведение очередного заседания рабочей группы в 2019 году в Москве", — добавили в МИД.