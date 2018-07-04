Глава МИД Иордании передал Лаврову устное послание от Абдаллы II Путину

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади передал российскому коллеге Сергею Лаврову устное послание от короля Абдаллы II президенту РФ Владимиру Путину.

"Я также хотел бы передать теплые слова приветствия короля Иордании (Абдаллы II) президенту (РФ) Владимиру Владимировичу Путину. Действительно, король отмечает, что наши отношения развиваются хорошо, и они основаны прежде всего на честности, дружбе и открытости. Наши двусторонние отношения способствуют не только продвижению наших с вами интересов, но и служат на благо установления мира в регионе", — заявил дипломат перед началом переговоров с Лавровым.

Глава МИД Иордании находится в Москве с рабочим визитом.