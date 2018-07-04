Воробьев сдал подписи для регистрации кандидатом в губернаторы Подмосковья

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев сдал в Мособлизбирком подписи муниципальных депутатов в свою поддержку, чтобы зарегистрироваться кандидатом в губернаторы региона.

Губернатор в среду принес в Московский облизбирком необходимое количество подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Подмосковья.

Для выдвижения на должность губернатора Подмосковья подали документы 10 кандидатов. Это, помимо Воробьева, кандидат от партии "Альянс зеленых" Лилия Белова, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев, кандидат от КПРФ Константин Черемисов, кандидат от партии "Яблоко" Николай Дижур, кандидат от "Коммунистов России" Владимир Рязанов, кандидат от партии "Родина" Максим Шингаркин и кандидат от партии ПАРНАС Алексей Дуленков.

Прием документов в Мособлизбирком завершился 27 июня. Кандидатам предстоит до 5 июля сдать в избирательную комиссию региона подписи депутатов представительных органов муниципальных образований. Кандидат в губернаторы Подмосковья должен собрать 196 подписей.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.