Антонов надеется, что еще одна делегация из США посетит Москву в августе

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. После визита в Россию американских сенаторов еще одна делегация может посетить Москву в конце августа, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Он не уточнил, о какой именно делегации идет речь.

"Конечно, я чувствовал токсичную атмосферу в Вашингтоне. В начале моей работы здесь я чувствовал что многие официальные лица не хотят встречаться со мной, не хотят пожимать мне руку. Более того, они мне открыто заявляли, что, "если я пожму вашу руку, то завтра меня уволят", — сказал дипломат в интервью RT.

Антонов сообщил, что у него хорошие отношения с представителями госдепартамента и Белого дома, но при этом имеется нехватка контактов с конгрессом США. "Несколько дней назад я встретился с сенатором (Ричардом) Шелби, который сейчас в Москве. И я надеюсь, что после его визита мы вновь встретимся", — заявил российский посол.

Он выразил надежду на проведение еще одной встречи между представителями законодательной власти США и России.

"И я надеюсь, что в конце августа, сегодня я не хочу это анонсировать, другая делегация посетит Москву. И я крайне удовлетворен, и я буду ждать визита российских законодателей в Вашингтон. И я хотел бы, чтобы российские законодатели приехали и обсудили все вопросы, как улучшить российско-американские отношения", — добавил Антонов.

Парламентская делегация из США во вторник провела ряд встреч в Москве с российскими коллегами, где подтвердила намерение, несмотря на разногласия между странами, пытаться искать точки соприкосновения и улучшать отношения. Поездка делегации американских парламентариев прошла на фоне подготовки первой полноформатной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет в Хельсинки 16 июля. По словам американских парламентариев, их поездка в Россию должна заложить основу для встречи лидеров двух стран.

Во вторник делегаты из США встретились с коллегами из Государственной думы и Совета Федерации. С утра конгрессмены и сенаторы также были приняты главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это первый визит делегации американских парламентариев, тем более такой представительной, в Россию с 2013 года.