Мосизбирком утвердил порядок создания загородных избирательных участков

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Столичный избирком утвердил порядок образования "дачных" избирательных участков, которые будут располагаться за пределами Москвы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.

"Рабочей группой был рассмотрен проект порядка образования этих участков. Указывается, что мы учитываем мнение жителей и регионов, где предполагается образовывать эти участки. Также участки образовывают территориальные избирательные комиссии, как это и предусмотрено законом, списки этих участков публикуются отдельно не позднее, чем 24 июля 2018 года, а также предусматривается возможность аннулирования таких избирательных участков в том случае, если не будет подано заявлений на голосование по месту нахождения", — сказал член избиркома Дмитрий Реут.

Также он добавил, что списки избирателей по загородным участкам будут формироваться с помощью системы "Мобильный избиратель", участковые комиссии могут составлять от пяти до девяти членов в зависимости от количества поданных заявлений на голосование. "Устанавливается, что эти избирательные участки создаются на проведение выборов мэра Москвы, а также, что полномочия участковых комиссий истекают в течение 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов", — отметил Реут.

Законопроект о создании загородных избирательных участках был внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным. Как отметил мэр, это было сделано по просьбе горожан, так как выборы придутся на 9 сентября — самое "дачное" воскресенье осени. Ранее сообщалось, что избирательные участки за пределами Москвы на выборах мэра могут разместить в Московской, Калужской, Тульской, Тверской, Ярославской и Владимирской областях после подписания соответствующих соглашений между избирательными комиссиями регионов.