Политолог рассказала, почему Митрохин спровоцировал конфликт в "Яблоке"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Политолог Юлия Стрелкова считает, что председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин спровоцировал ситуацию, когда его партия осталась без кандидата на выборах мэра Москвы, и, возможно, сорвал планы федерального бюро на ближайшие несколько лет из-за нежелания пропускать вперед партийную молодежь.

Ранее в понедельник стало известно, что федеральное бюро "Яблока" приостановило деятельность председателя московского отделения Сергея Митрохина из-за нанесения "политического ущерба". Также бюро сообщило, что срыв третьего этапа конференции привел к отказу от выдвижения кандидатов в муниципальные депутаты во Внуково (новая Москва) и в мэры столицы. По заявлению представителей партии, публичные обвинения в адрес руководства партии со стороны Митрохина, подача им документов для регистрации на выборах и обращение в суд для отмены решений бюро противоречат интересам партии и наносят ей политический ущерб.

"Яблоко" с выдвижением кандидата поторопилось. Кадровый кризис и авторитарный стиль Митрохина и других партийных лидеров лишил молодых оппозиционеров возможности выставить свои кандидатуры на пост градоначальника. Это и спровоцировало внутрипартийный конфликт. Митрохин "давать дорогу молодым" отказался. В результате партия осталась без кандидата на мэрских выборах. Возможно, сейчас они будут стоять перед тяжелым выбором: или менять стиль руководства и улаживать внутрипартийные споры, или просто уходить с политической арены", — рассказала РИА Новости эксперт.

Она отметила, что, по ее мнению, "Яблоко" сдает позиции уже очень давно — федеральные выборы закончились для них почти провалом.

"Сейчас у них всего лишь 2%. И если партийные лидеры продолжат в том же духе, скоро избирателям придется попрощаться с "Яблоком", — заключила эксперт.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Документы на выдвижение ранее предоставил 31 кандидат, в том числе глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, Михаил Дегтярев от партии ЛДПР. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 18.00 мск 3 июля нужно предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра", а самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить чуть более 36 тысяч подписей избирателей.