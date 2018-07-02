Цуканов назвал главные задачи на посту полпреда в УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Выполнение майских указов президента является приоритетной задачей для округа, заявил полпред в УрФО Николай Цуканов на первой встрече с главами регионов.

Президент РФ Владимир Путин 26 июня освободил Игоря Холманских от должности полпреда в УрФО. На его пост назначен экс-помощник главы государства и бывший губернатор Калининградской области Цуканов.

"Уральский федеральный округ — индустриальное сердце России. Но главное, в округе сконцентрирован огромный интеллектуальный и духовный потенциал, его необходимо рационально использовать и приумножать. В этом и есть основной смысл нашей работы. Контроль за реализацией указов главы государства будет объективным, жестким, но последовательным", — сказал Цуканов.

Полпред отметил, что для округа важно создание условий для достижения целевых показателей, для чего требуется взвешенная оценка ситуации, возможностей и перспектив каждого региона в отдельности. Цуканов добавил, что важным критерием благополучия каждой территории является прежде всего уровень жизни людей.

"Достижение целевых ориентиров в майском указе (президента РФ) невозможно без реализации и наращивания инвестиционного потенциала в УрФО. В последний год по этому направлению удалось сделать много", — сказал полпред, отметив широкую известность в России и за ее пределами выставки "Иннопром".

Цуканов подчеркнул, что также ожидаются саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году и возможность проведения выставки ЭКСПО в Екатеринбурге в 2025 году.

"Во властных структурах не должно быть конфликтов, вызванных борьбой, амбициями и стремлением решать свои проблемы за счёт других. Нужно действовать как единая система. Именно в этом залог стабильности и согласия в обществе. У каждого региона есть своя специфика, собственные проблемы, сложности. Со своей стороны могу оказать всю необходимую помощь", — сказал Цуканов, выразив уверенность в надежном партнёрстве с главами регионов.