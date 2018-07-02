ЛДПР выдвинула кандидата на выборы губернатора Кузбасса

КЕМЕРОВО, 2 июл — РИА Новости. Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, член фракции и партии ЛДПР Игорь Украинцев получил статус выдвинутого кандидата на досрочные выборы губернатора Кузбасса, назначенные на 9 сентября, сообщает региональная избирательная комиссия.

"Игорь Украинцев, проживающий в городе Кемерово, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва, помощник депутата ГД ФС РФ Владимира Жириновского по работе в Кемеровской области (с 2013 года) выдвинут от Кемеровского регионального отделения политической партии ЛДПР", — говорится в сообщении и уточняется, что он лично прибыл в избирком.

Игорь Украинцев родился в 1986 году в Новосибирске, где в 2008 году окончил государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин). Позже получил второе высшее профессиональное образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Основное место работы или службы, как указано на сайте облизбиркома, — Совет народных депутатов Кемеровской области, заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики.

Выборы губернатора Кемеровской области проходят досрочно в связи с отставкой Амана Тулеева, который руководил регионом более 20 лет и 1 апреля покинул пост после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" с 60 погибшими. Врио главы региона назначен Сергей Цивилев, прибывший в Кузбасс в марте на должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Ранее о своем желании участвовать в борьбе за пост главы Кузбасса заявили три самовыдвиженца: бывший заместитель губернатора по строительству Эдуард Балабан, пенсионер из Новокузнецка Виктор Смирнов и индивидуальный предприниматель из Кемерово Елена Щеклеина, которым теперь надо собрать более 10 тысяч подписей избирателей, депутатов и глав муниципалитетов.

Кроме того, документы в избирком подали три представителя политических партий: депутат Кемеровского городского совета Юрий Скворцов, который баллотируется от "Патриотов России", врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев от "Единой России", уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко от "Партии Роста".

Всего в единый день голосования 9 сентября на территории Кузбасса состоится более 20 избирательных кампаний разного уровня, будет распределено 480 депутатских мандатов. Помимо внеочередных выборов губернатора, предстоит избрать новый состав Совета народных депутатов Кемеровской области и мэра Новокузнецка.