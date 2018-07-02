Россия рассчитывает на развитие отношений с Мексикой при новом президенте

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Россия рассчитывает сохранить конструктивные отношения с Мексикой при новом президенте, заявил РИА Новости российский посол в латиноамериканской стране Эдуард Малаян.

Согласно предварительным данным Национального избирательного института, по итогам всеобщих выборов в Мексике лидирует кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он набирает 46,74% голосов после обработки 0,43% протоколов с участков. На втором месте идет Рикардо Анайя с 27,01% голосов. Хосе Антонио Мид получает 17,99%, а Хайме Родригес Кальдерон – 5,6%. Все три кандидата уже признали победу Лопеса Обрадора.

"Россия и Мексика традиционно уже почти на протяжении 130 лет официальных дипотношений поддерживают плодотворный и дружеский характер взаимодействия. Мы рассчитываем, что эта тенденция не только сохранится при новом президенте, но и получит дополнительное развитие", — сказал Малаян.

По словам посла, окончательные результаты будут известны через определенное время, однако уже ясно, что мексиканские избиратели независимо от их пристрастий и убеждений проголосовали за перемены.

"Это были первые с истории Мексики столь масштабные и представительные выборы, когда разыгрывались посты и должности не только президента, но и членов обеих палат парламента, муниципальных собраний, городских образований – всего свыше 3,5 тысячи мест", – отметил Малаян.

Он подчеркнул, что предвыборная кампания была отмечена небывалым уровнем насилия и жестокости. "Погибло свыше 130 политических деятелей, в том числе 48 участников предвыборной гонки, все это свидетельствует о степени политического противостояния", – добавил посол.

"Позиция России во время всей предвыборной кампании оставалась неизменной и взвешенной, несмотря на то, что Россию пытались втянуть во внутриполитические "разборки" в этой стране с подачи различных так называемых "специалистов", как правило, живущих к северу от Мексики, обвиняя во вмешательстве в избирательный процесс на стороне одного из кандидатов на пост президента", – отметил дипломат.

Он выразил надежду, что в успехе победителя нынешней гонки не будут искать "внешнее влияние". "Мы подчеркивали, что Россия выступает за сильную, экономически и политически независимую Мексику, занимающую свое достойное место среди ведущих стран мира и успешно реализующую свои программы развития в условиях мира, стабильности и безопасности", — добавил Малаян.