ЛДПР выдвинула депутата ГД Андрейченко кандидатом на выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости. Приморское региональное отделение ЛДПР выдвинуло депутата Госдумы Андрея Андрейченко кандидатом на выборы губернатора Приморского края, сообщил РИА Новости представитель отделения.

"Прошла регконференция, на которой кандидатура Андрея Андрейченко была выдвинута на предстоящие выборы главы Приморья", — сообщил собеседник.

В мае 2017 года краевые парламентарии досрочно прекратили полномочия депутата законодательного собрания Приморья Андрея Андрейченко из-за его перехода в Госдуму. Андрейченко передан мандат, ставший вакантным после смерти депутата Госдумы от ЛДПР Василия Тарасюка.

Ранее приморские единороссы на выборы главы региона выдвинули кандидатуру врио губернатора края Андрея Тарасенко. КПРФ выдвинула кандидатом депутата краевого парламента Андрея Ищенко. Депутаты законодательного собрания Приморья назначили дату досрочных выборов губернатора края на 9 сентября — общероссийский единый день голосования.