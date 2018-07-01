Советник Трампа рассказал, о чем говорил с Путиным

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным на этой неделе зафиксировал разногласия двух стран по Украине.

"Мы согласились в том, что не согласны", — сказал Болтон в воскресенье в эфире CBS, отвечая на вопрос по Украине.

США, ЕС и ряд других стран ввели с 2014 года несколько раундов санкций против России по Украине, Москва ответила собственными мерами.

Позиция по Крыму

На прошлой неделе президента США Дональда Трампа спросили, может ли он признать присоединение Крыма к России.

"Посмотрим", — ответил он на вопрос. При этом в утрате Крыма Трамп обвинил своего предшественника.

"(Барак — ред.) Обама сделал это возможным", — сказал он.

Ранее ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7) на саммите в Канаде, что Крым принадлежит России.

Саммит в Хельсинки

В четверг днем Белый дом и Кремль одновременно сообщили о том, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

Лидеры двух стран, как рассказали в Кремле, намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки. В Белом доме в свою очередь отметили, что Трамп надеется, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки снизит напряженность в отношениях и положит начало конструктивному сотрудничеству.

Сам американский лидер заявил, что было бы "замечательно", если бы он "поладил" с российским президентом Владимиром Путиным, и добавил, что он с нетерпением ждет встречи с ним.