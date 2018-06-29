Лавров провел переговоры с зимбабвийским коллегой Мойо

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу провел телефонную беседу со своим зимбабвийским коллегой Сибусисо Мойо, сообщает МИД РФ.

Как говорится в сообщении, разговор состоялся по инициативе зимбабвийской стороны.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", — говорится в сообщении.

В марте в рамках турах по странам Африки Лавров посетил Зимбабве и провел встречу с президентом страны Эммерсоном Мнангагвой, а также переговоры с коллегой Мойо. Это был первый визит высокопоставленного российского чиновника в эту страну после того, как в конце ноября 2017 года президент Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF).

В ходе визита Лавров обсудил сотрудничество двух стран в добыче платины и алмазов, проинформировал зимбабвийскую сторону об интересе российских компаний к рынку Зимбабве, а также передал послание от имени президента РФ Владимира Путина, который выразил поддержку усилиям Мнангагвы в стабилизации внутриполитической обстановки, консолидации общества и развитии международного сотрудничества.