Песков рассказал, кто должен оценивать работу Москальковой и Денисовой

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Омбудсмены РФ и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова ведут работу по удерживаемым лицам во исполнение договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Петра Порошенко, и именно лидеры государств должны оценивать эффективность этой деятельности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Омбудсмены работают, работают они во исполнение договоренности двух президентов. Об эффективности их работы судить президентам, ибо именно они давали поручения своим омбудсменам. При этом не нужно забывать о том, что также вопросами удерживаемых лиц и группа Медведчука занимается, причем достаточно успешно. Здесь не нужно забывать, что эта работа ведется по различным направлениям", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли поручить данную работу кому-то кроме уполномоченных по правам человека в двух странах, если за несколько недель результаты не были достигнуты.

Песков отдельно отметил, что Кремль остается привержен договоренности между главами двух стран о взаимном посещении омбудсменами заключенных, однако "это достаточно сложный путь".