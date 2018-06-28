МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Список кандидатов в мэры Москвы могут сформировать 13 июля, заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в четверг журналистам.

"По закону нам отводится 10 дней на рассмотрение документов на регистрацию, то есть 13 июля мы сможем утвердить окончательный список кандидатов в мэры Москвы", — сказал он.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Документы для регистрации кандидатами уже подали — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства бизнесмен Герман Стерлигов, глава Красносельского района Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива", глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), депутат Мосгордумы Михаил Балакин, временно безработный Владислав Бузаров, а также председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Свою кандидатуру выдвинул и действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра", а самовыдвиженцы помимо этого должны предоставить 36081 подпись избирателей.