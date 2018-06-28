Врио главы Приморья подтвердил, что среди кандидатов в сенаторы есть Пучков

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко подтвердил, что среди кандидатур, которые будут рассматриваться на пост сенатора от региона, есть и бывший глава МЧС РФ Владимир Пучков, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что Пучков может войти в тройку кандидатов в сенаторы от действующего губернатора, и в случае его победы на выборах станет сенатором от Приморья.

"Да, среди кандидатов будет экс-глава МЧС Пучков. Окончательное решение будет принято 30 июня", — процитировал собеседник агентства слова Тарасенко.