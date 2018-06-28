В МИД заявили, что вопрос проведения встречи Лаврова и Помпео обсуждается

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вопрос проведения встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео обсуждается, тем для нее немало, в том числе ситуация на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Что касается встречи глав внешнеполитических ведомств, то пока у меня нет конкретики. Ее в принципе нет, она действительно находится в стадии обсуждения", — заявила она.

"Тем для подобной встречи, опять же, немало. Это двусторонние отношения — снова повторю, со всеми проблемами, которые имеются. Это и международная проблематика. Это и Сирия, это и весь комплекс проблем Ближнего Востока и Севера Африки, включая, конечно, безусловно, палестино-израильское урегулирование в том контексте, который к сожалению, сейчас мы наблюдаем", — добавила Захарова.

Кроме того, переговоры потенциально могут коснуться "большого количества других вопросов, которые обычно, традиционно обсуждаются в данных форматах", в том числе ситуация на Украине и проблематика международного терроризма.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон прорабатывают встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, не исключено что она пройдет в течение двух недель. По его словам, российская сторона в ходе визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона озвучила Вашингтону набор тем для проработки к переговорам глав внешнеполитических ведомств.